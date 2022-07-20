На могиле руководителя партизанского движения в Санкт-Петербурге установили памятный бюст

На Богословском кладбище в Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония открытия бюста руководителю партизанского движения в годы Великой Отечественной войны Григорию Бумагину.

По словам автора бюста члена Российской академии художеств Вячеслава Бухаева, образ Бумагина он восстанавливал по памяти и с помощью фотографий, предоставленных родственниками.

"Я его помню в жизни, но фотографии, конечно, тоже помогли. Для меня это личная, особенная работа - человек он был приятный, душевный. Хотелось показать его суть, его душу, если угодно. Мне кажется, что это удалось сделать", - цитирует ТАСС Бухаева.

Григорий Бумагин - партийный деятель, в годы ВОВ руководил организацией подпольной работы и партизанского движения в оккупированных районах Ленинградской области. Умер 7 ноября 1980 года, похоронен на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге.

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