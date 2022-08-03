На месте Тургеневского дуба появились новые ростки

Сотрудники музея «Спасское-Лутовиново» в Орловской области обнаружили ростки, появившиеся из корня знаменитого Тургеневского дуба, который был уничтожен ураганом в ноябре прошлого года.

«Главная природная реликвия усадьбы, дерево-легенда продолжает творить свою историю. Сотрудники "Спасского-Лутовиново" обнаружили на месте упавшего дерева маленькие дубовые росточки, "проклюнувшиеся" из корня, оставшегося в земле. Будем наблюдать за их состоянием и консультироваться с учеными», - рассказали в пресс-службе музея.

Обложка: Mike Norton