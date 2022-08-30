На мемориальном комплексе Саур-Могила завершили установку памятника Солдату Победы
В ДНР на мемориальном комплексе Саур-Могила завершили установку памятника Солдату Победы. Работы по восстановлению мемориала продолжаются.
«Памятник Солдату Победы установили, продолжаются дальнейшие работы по восстановлению всего мемориала», - рассказали в кабмине республики.
В восстановлении Саур-Могилы участвуют Российское военно-историческое общество и Военно-строительный комплекс Минобороны России. Работы ведутся круглосуточно.
Обложка: РИА Новости / Илья Питалев
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