На мемориальном комплексе Саур-Могила завершили установку памятника Солдату Победы

В ДНР на мемориальном комплексе Саур-Могила завершили установку памятника Солдату Победы. Работы по восстановлению мемориала продолжаются.

«Памятник Солдату Победы установили, продолжаются дальнейшие работы по восстановлению всего мемориала», - рассказали в кабмине республики.

В восстановлении Саур-Могилы участвуют Российское военно-историческое общество и Военно-строительный комплекс Минобороны России. Работы ведутся круглосуточно.

Обложка: РИА Новости / Илья Питалев