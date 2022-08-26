На мемориальном комплексе Саур-Могила в ДНР впервые за долгое время зажгли Вечный огонь

На мемориальном комплексе Саур-Могила в ДНР впервые за долгое время зажгли Вечный огонь. Об этом рассказал зампред Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.

«После того как была смонтирована новая чаша и подключен газ, мы совершили пробный пуск Вечного огня. Это во многом знаковое событие. Завершен монтаж стелы и реставрация исторических пилонов (которые были разрушены), начат монтаж трех новых пилонов, посвященных современным защитникам Донбасса», - рассказал Овсиенко.

Он отметил, что работы по восстановлению мемориала ведутся круглосуточно, несмотря на неблагоприятные погодные условия. На сегодняшний день уже благоустроено захоронение бойцов батальона "Восток", а также выполнена архитектурная подсветка. Идет монтаж скульптуры Солдата Победы.

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