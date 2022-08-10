На мемориале Саур-Могила в ДНР начали устанавливать фигуру Солдата Победы

На мемориале Саур-Могила в ДНР приступили к установке фигуры Солдата Победы, сообщили в Российском военно-историческом обществе. Восстановленный мемориальный комплекс, разрушенный ВСУ в 2014 году, планируют открыть уже этой осенью.

«Сегодня на мемориальный комплекс Саур-Могила близ Донецка доставили девятиметровую фигуру Солдата Победы - один ключевых элементов мемориала. Специалисты уже приступили к ее техническому монтажу. В ближайшее время воссозданная скульптура вернется на свое историческое место - к подножию стелы на вершине кургана», - рассказали в РВИО.

Над восстановлением мемориала работают специалисты РВИО и Военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ. Фигуру солдата доставили в разобранном виде, но скоро начнется ее сборка и установка.

«Это - историческая миссия по воссозданию нашей общей памяти, дань памяти павших в Великой Отечественной войне и памяти бойцов, погибших в ходе специальной военной операции», - отметил .зампред РВИО Николай Овсиенко.

Обложка: rvio.histrf.ru