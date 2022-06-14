На мемориале «Саур-Могила» появятся барельефы в честь современных освободителей Донбасса
В ходе восстановления мемориального комплекса «Саур-Могила» на нем установят барельефы, посвященные подвигам ополченцев Донбасса, Народной милиции ДНР и ЛНР и российских военнослужащих во время специальной военной операции РФ на Украине. Об этом сообщили в Российском военно-историческом обществе.
«С левой стороны от Вечного огня мы планируем установить новые рельефы. У героев, которые на них изображены, есть реальные прототипы. Там не будет написано конкретных фамилий, но те люди, которые защищали «Саур-Могилу», теряли своих соратников и близких, узнают родные лица. Там будут Герои Донецкой Народной Республики, Герои Российской Федерации, которые учувствуют в специальной военной операции», - рассказал зампред РВИО Николай Овсиенко.
По его словам, всего на мемориале будет семь рельефов: три новых и четыре исторических. При этом на исторических рельефах в ходе реставрации сохранят следы от снарядов как страшное напоминание о боевых действиях.
Обложка: РИА Новости / Валерий Мельников
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