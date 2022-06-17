На Мамаевом кургане установят памятный знак воинам-ленинградцам

В Волгограде в честь 80-летия Победы в Сталинградской битве установят на Мамаевом кургане памятный знак воинам-ленинградцам, участвующим в защите Сталинграда. Соответствующее решение приняли власти Санкт-Петербурга и Волгоградской области в ходе Петербургского международного экономического форума.

«Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на площадке ПМЭФ-2022 "Новый мир - новые возможности" подписали соглашение о сотрудничестве субъектов в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах деятельности, а также меморандум о намерениях установить на Мамаевом кургане памятный знак воинам-ленинградцам, защищавшим Сталинград», - сообщили в администрации Волгоградской области.

Установка знака станет продолжением работы по возрождению сотрудничества между Волгоградом и Санкт-Петербургом, передает ТАСС.

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