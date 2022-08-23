На Мамаевом кургане произвели выстрел из орудий ВОВ в память о победе в Курской битве

В Волгограде в честь годовщины победы в Курской битве артиллеристы произвели из орудий времен Великой Отечественной войны выстрел памяти на южном склоне Мамаева кургана.

«Артиллеристы мотострелкового соединения Южного военного округа произвели выстрел памяти на Мамаевом кургане в честь Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве в 1943 году. Выстрел был произведен в 12:00 на южном склоне Мамаева кургана двумя орудиями ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны», - рассказали в пресс-службе Южного военного округа.

В памятном мероприятии приняли участие военнослужащие ЮВО, военный оркестр, а также рота почетного караула мотострелкового соединения округа.

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