На Куликовом поле восстановят исторический ландшафт

На поле Куликовской битвы вернут исторический степной ландшафт. В планах – максимально восстановить растительный покров, который произрастал на территории в XIV веке.

По словам руководителя научно-исследовательского отдела природоведческих дисциплин музея-заповедника «Куликово поле» Ольги Буровой, в течение последних 600 лет на Куликовом поле велась хозяйственная деятельность, что сильно отразилось на местном ландшафте. Все степи были распаханы, а леса вырублены, отметила она.

«На территории заповедника есть такие участки, как хозяйственные неудобья, которые никогда не могли быть использованы, большая часть таких участков является памятниками природы, имеют более чем тысячелетнюю историю существования. Там произрастают четыре вида ковыля, которые мы сейчас и используем для восстановления степи», - рассказала Бурова.

Она отметила, что общая площадь Куликова поля составляет порядка 4,8 тыс. га, из которых на степь приходится около 60%, а на остальной территории в период XIV века и позднее находились леса. Сейчас на территории заповедника организованы экспериментальные участки, где ученые изучают процесс восстановления растительного покрова. Бурова добавила, что с учетом сложности и длительности процесса, сроки завершения работы определить сложно, передает ТАСС.

Обложка: zanmsk.ru