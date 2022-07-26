На Кубани захоронили останки 62 красноармейцев
В селе Кеслерово Краснодарского края захоронили останки 62 советских воинов, найденные поисковиками в ходе экспедиции "Битва за Кавказ".
"Поисковики исследовали места падения бомбардировщика ДБ-3Ф в Абинском районе и истребителя Як-1 в Крымском районе, обнаружили номерные детали и установили состав экипажей самолетов", — отметил заместитель главы региона Александр Власов.
Кроме того, обнаружены более 200 взрывоопасных предметов, в том числе мин, гранат и неразорвавшихся снарядов, которые передали саперам Росгвардии.
Останки бойцов захоронили на территории воинского мемориала "Братская могила 477 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками".
Обложка: пресс-служба администрации Краснодарского края
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