На Кубани захоронили останки 62 красноармейцев

В селе Кеслерово Краснодарского края захоронили останки 62 советских воинов, найденные поисковиками в ходе экспедиции "Битва за Кавказ".

"Поисковики исследовали места падения бомбардировщика ДБ-3Ф в Абинском районе и истребителя Як-1 в Крымском районе, обнаружили номерные детали и установили состав экипажей самолетов", — отметил заместитель главы региона Александр Власов.

Кроме того, обнаружены более 200 взрывоопасных предметов, в том числе мин, гранат и неразорвавшихся снарядов, которые передали саперам Росгвардии.

Останки бойцов захоронили на территории воинского мемориала "Братская могила 477 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками".

Обложка: пресс-служба администрации Краснодарского края