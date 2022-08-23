На фестивале "ГикКон" представят комикс о жизни Александра Невского

На фестивале современных развлечений "ГикКон" 27 августа представят графический роман "Александр Ярославич. Героический эпос" в формате исторического комикса об Александре Невском.

«В Екатеринбурге представят визуальный исторический роман "Александр Ярославич. Героический эпос", посвященный жизни великого князя Невского. Презентация пройдет в рамках фестиваля гик-культуры и современных развлечений «ГикКон», передает ТАСС.

Отмечается, что в книге будет размещен QR-код, при переходе по которому можно увидеть анимированные сцены знаменитых сражений, а также услышать гуслярские баллады, записанные с симфоническим оркестром.

В романе рассказывается о личных переживаниях Невского и наименее известных событиях государственной жизни. Автором стал режиссер, арт-директор интерактивных выставок "Вспомним" и "Александр Невский. Судьба России" для мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история" Лев Маврин, в создании книги также приняли участие 25 человек со всей России.

Обложка: Исторический триптих «Александр Невский»