На фестивале "ГикКон" представят комикс о жизни Александра Невского
На фестивале современных развлечений "ГикКон" 27 августа представят графический роман "Александр Ярославич. Героический эпос" в формате исторического комикса об Александре Невском.
«В Екатеринбурге представят визуальный исторический роман "Александр Ярославич. Героический эпос", посвященный жизни великого князя Невского. Презентация пройдет в рамках фестиваля гик-культуры и современных развлечений «ГикКон», передает ТАСС.
Отмечается, что в книге будет размещен QR-код, при переходе по которому можно увидеть анимированные сцены знаменитых сражений, а также услышать гуслярские баллады, записанные с симфоническим оркестром.
В романе рассказывается о личных переживаниях Невского и наименее известных событиях государственной жизни. Автором стал режиссер, арт-директор интерактивных выставок "Вспомним" и "Александр Невский. Судьба России" для мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история" Лев Маврин, в создании книги также приняли участие 25 человек со всей России.
Обложка: Исторический триптих «Александр Невский»
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