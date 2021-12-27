На Дальнем Востоке нашли ядра времен Крымской войны

Во время экспедиции по Хабаровскому краю спортсмен из Владивостока обнаружил ядра времен Крымской войны. Спортсмен Максим Харченко прошел по маршруту исследователя Дальнего Востока адмирала Геннадия Ивановича Невельского, чтобы найти следы боевых действий в заливе Чихачева, где во время Крымской войны русские войска отбили атаку англо-французской эскадры.

Экспедиции предшествовала работа в архивах. Максим Харченко подробно изучил исторические источники, поэтому в ходе экспедиции ему довольно быстро удалось отыскать место сражения и обнаружить пушечное ядро. Путешественник отправился в путь в начале октября. Ядро удалось обнаружить в первый же день исследования и даже без использования металлоискателя - верхушка одно из них лежала на поверхности земли. Правда, путешественнику понадобилось много усилий, для того чтобы полностью извлечь ядро из земли.

Местные жители рассказали исследователю о своих находках в этих местах, а один из них даже подарил свою находку - еще одно ядро. После завершения экспедиции Максим Харченко совершил путешествие по региону, чтобы рассказать о своей исследовательской деятельности местным жителям.

В будущем Максим Харченко продолжит экспедицию по следам адмирала Невельского. Находки этого года он подарил хабаровскому аэропорту имени Невельского, где находится выставка, посвященная адмиралу.

Это не первая экспедиция Харченко. В 2019 году за 72 дня путешественник преодолел 1000 километров от севера Приморья до Сахалина, а в 2021 совершил целых три экспедиции.