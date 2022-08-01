На Багамах обнаружили сокровища с затонувшего 350 лет назад испанского корабля

Группа морских археологов и дайверов в 70 километрах от побережья Багамских островов обнаружили часть сокровищ, находившихся на борту затонувшего в этом районе в XVII веке испанского галеона. Отмечается, что члены экспедиции собирали сведения о состоянии рифов, геологии морского дна и степени его загрязнения пластиком.

В числе находок багамских и американских исследователей оказались инкрустированные драгоценными камнями подвески и золотые цепочки, передает The Guardian. Правительство Содружества Багамских Островов выдало лицензию на подробное изучение находки. Предполагается, что в дальнейшем сокровища будут выставлены в новом музее, который откроется 8 августа.

Обложка: Brendan Chavez