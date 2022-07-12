Музей «Прохоровское поле» открыл три выставки в годовщину Прохоровского сражения

Музей-заповедник «Прохоровское поле» в память о 79 годовщине Прохоровского танкового сражения представил три тематические военные выставки.

12 июля 1943 года под Прохоровкой произошло крупнейшее за время Второй мировой войны танковое сражение. В нем приняли участие до 1,2 тыс. танков и самоходных орудий с обеих сторон.

«12 июля в музее представлены тематические военные выставки, а именно "Атомный проект", "Страна героев - страна мечтателей" и планшетная выставка "Истории Победы", объединяющая 32 увеличенных изображения памятных монет Банка России, иллюстрирующих самоотверженные подвиги советского народа и ключевые события», - передает ТАСС слова директора музея-заповедника Натальи Овчаровой.

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