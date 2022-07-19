Музей Победы проводит конкурс рисунков, посвященный помощи собак в годы ВОВ

Музей Победы проводит Международный конкурс рисунков “Собаки-герои”, главное условие которого - показать помощь животных в годы ВОВ. Как сообщили в пресс-службе учреждения, на конкурс уже прислали почти полторы тысячи работ.

“На конкурс прислали рисунки художники со всей страны. Есть работы дальневосточников, ребят из десятка городов центральной части России. Самыми активными стали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Кемеровской и Ярославской областей, Удмуртии, Томска, Чувашской республики и Еврейского автономного округа. Есть и конкурсанты из Республики Беларусь”, — говорится в сообщении.

Прием работ продлится до 1 августа включительно. Рисунки оценят в пяти возрастных номинациях. Также пройдет онлайн-голосование за “Приз зрительских симпатий”. Итоги конкурса подведут 20 августа.

Кроме того, все работы участников войдут в виртуальную выставку на сайте Музея Победы, а лучшие попадут в лимитированную праздничную серию открыток.

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