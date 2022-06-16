Музей археологии в Санкт-Петербурге может открыться в 2024 году

Музей археологии, который планируется создать базе Государственного музея истории Санкт-Петербурга, может начать работу в 2024 году. По словам замминистра культуры Аллы Маниловой, он будет расположен на трех площадках – основная в Петропавловской крепости и две на территории Охтинского мыса.

«Сегодня на попечительском совете Государственного музея истории Санкт-Петербурга значительная часть времени была посвящена одному из важнейших музейных событий страны - процессу создания первого в истории Петербурга музея археологии, который станет структурным подразделением музея истории Санкт-Петербурга. Впервые в своей истории город получит подобный музей. Основной площадкой будет сама Петропавловская крепость. Предположительно, это будет Меншиков бастион. Но у этого музея будет три площадки - одна из них на территории Петропавловки и еще две на территории Охтинского мыса», - рассказала Манилова.

Она подчеркнула, что пока назвать точные сроки открытия музея невозможно, поскольку это зависит от хода реставрационных и подготовительных работ.

«Возможно, это 2024 год. Мы бы очень хотели реализовать этот проект как можно скорее, но считаем правильным синхронизировать готовность бастиона, то есть той будущей главной площадки музея, где будут размещены самые важные археологические артефакты, с теми двумя площадками, которые появятся на Охтинском мысе», - добавила Манилова.

Обложка: пресс-служба министерства культуры РФ