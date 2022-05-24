Музеи РВИО приняли участие в акции «Ночь в музее»

В минувшую субботу Музей военной формы и Музей Московских стрельцов РВИО бесплатно принимали посетителей общегородской акции «Ночь в музее». Более 1200 москвичей и гостей столицы приняли участие в программах, экскурсиях, квестах и концертах в музеях РВИО.

В Музее военной формы (Москва, ул. Большая Никитская, д.46/17, стр.1) посетители побывали на трёх разных концертах, попробовали на себе новинки - музейный квест и иммерсивную программу, посетили кураторские экскурсии по новым выставкам.

К Главной Музейной Ночи Года в Музее военной формы на Большой Никитской подготовились основательно: все события, от выставки до квеста, были абсолютно новыми и во многом – уникальными. Их объединила общая тема – доблесть, честь и слава русского оружия и 350-летний юбилей первого российского императора – Петра Великого.

Во время иммерсивной программы «Ожившая история: точка отсчёта» герои разных исторических эпох поведали захватывающие истории о сохранении образцов военной формы для будущих поколений. Сеансы программы шли друг за другом весь вечер и пользовались большим успехом у публики. Последний состоялся в 23.00.

Участники нового исторического квеста «Россия, которую придумал Петр» отправились в путешествие по экспозиции музея. Выполняя увлекательные здания, они проверили свои знания и узнали новые факты о реформах Петра Великого, изменивших Россию.

С большим успехом прошли кураторские экскурсии по новым выставкам музея. Экспозицию «Доблесть, честь и слава. Образ воина в русском искусстве XIX-XXI вв.» показывали куратор выставки, начальник экспозиционно-выставочного отдела Музея военной формы Светлана Надыкта и искусствовед Музея «Собрание» Мария Калинина.

Экскурсия по выставке «Первая форма Советской республики» стала практически мини-лекцией. О малоизвестном периоде в истории обмундирования первых лет РККА рассказал ведущий специалист по этой теме, историк, коллекционер, автор книг и статей Алексей Степанов.

В Колонном зале усадьбы Васильчиковых с 18.00 и практически до полуночи шли концерты. Первыми выступили юные музыканты - виртуозы из Ассоциации «Культура России» п/р Людмилы Георгиевской. Их программа - «Петровские ассамблеи и их продолжение в современности», была посвящена эпохе первого императора России.

Программу «Живи и помни» представили студенты Театрального института имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Музыкальная программа «Во имя верности отчизне…», в которой выступали студенты и ассистенты Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина - Института «Академия имени Маймонида», включала в себя классические и эстрадные произведения, посвященные защите Отечества в разные эпохи.

В Музее Московских стрельцов (Москва, Лаврушинский пер., стр.1) был настоящий аншлаг практически на всех запланированных мероприятиях. Посетители «Ночи в музее» приняли участие и в проверенных, ставших настоящими «хитами» экскурсиях и мастер-классах, а еще протестировали новинки.

Именно посетители стрелецкого музея первыми попробовали на себе, как происходило «Верстание в службу» во времена Московского Царства. Программа познакомила гостей музея с основами ратного дела первого регулярного войска России, позволила весело и с пользой провести время в белокаменных палатах XVII века, разгадать как можно больше московских тайн и вместе раскрыть все секреты стрелецкой службы. С 24 мая 2022 года эта программа станет доступной для заказа всем желающим.

Гости Музея Московских стрельцов отправлялись в «Путешествие по Заповедному Замоскворечью», были «В гостях у думного дьяка», учились писать древнерусским типом письма – «Вязь», знакомились с особенностями быта палат в XVII столетии, образом жизни стрельцов и служилых людей.

На память участники акции «Ночь в музее»-2022 получали отпечаток настоящей сургучной печати и заряд хорошего настроения на все выходные дни.

Заказать программу, экскурсию, квест, посетить концерт или другие мероприятия музеев РВИО можно не только во время акции, но и в другие дни. Для этого нужно обратиться в Музей военной формы по тел. +7 495 648 18 13 или в Музей Московских стрельцов по тел. +7 495 648 18 14.

Вся информация доступна на сайтах музеев Музей военной формы и Музей Московских стрельцов