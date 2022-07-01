Молодым историкам помогут с трудоустройством

Вопрос профессиональной реализации выпускников исторических факультетов обсуждался на первом заседании Молодежного клуба Российского исторического общества. По словам председателя правления клуба, исполнительного директора фонда «История Отечества» Константина Могилевского, молодые специалисты нередко ставят перед собой вопрос, «что выбрать между наукой и заработком». «В этом смысле нам очень важен Молодежный клуб. Мы все вместе ориентированы на то, чтобы он был деловым, конструктивным и полезным», - отметил Могилевский. Он добавил, что Российское историческое общество имеет большой арсенал возможностей, чтобы продвигать решения, разработанные участниками Молодежного клуба.

В число задач клуба входят организация научно-практических конференций, стажировок для молодых специалистов, форумов, проведение онлайн-курсов в различных областях истории, популяризация профессии историка, сообщает информационное агентство «Победа РФ».

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