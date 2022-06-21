Мишустин призвал россиян защищать историю Победы в ВОВ

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что долг как нынешнего, так и будущего поколений заключается в оберегании истории Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, нельзя допустить переписывания исторических фактов.

«Долг нашего и будущего поколения - сохранить память о Великой Отечественной войне и не дать переписать историю нашей Победы», - отметил глава кабмина.

Мишустин напомнил, что 81 год назад началась Великая Отечественная война, которая унесла десятки миллионов жизней. «В России этот день объявлен Днем памяти и скорби», - подчеркнул премьер. Он также напомнил, что во время войны братские народы героически сражались на фронтах и самоотверженно трудились в тылу.

Обложка: РИА Новости / Александр Астафьев