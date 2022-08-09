Мишустин поздравил сотрудников Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" с его 130-летием

Михаил Мишустин поздравил сотрудников Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" с его 130-летием. Телеграма премьер-министра опубликована на сайте правительства РФ.

«Херсонес Таврический - памятник мирового значения, история которого тесно связана с древними цивилизациями. Это и место принятия крещения князем Владимиром, которое ознаменовало начало христианской Руси», - отметил глава правительства.

Он отметил, что благодаря трудам историков и археологов «Херсонес Таврический» стал крупным научно-исследовательским и культурным центром. Музей открыл посетителям уникальные экспонаты византийского и римского периодов, среди которых выделяются античный театр, средневековые базилики и башни, оборонительные стены и жилые постройки.

Мишустин также добавил, что музей активно использует в своем развитии современные технологии и реализует онлайн-проекты, благодаря чему миллионы людей могут посетить виртуальные экскурсии и послушать лекции ведущих научных сотрудников.

«Своими достижениями историко-археологический музей-заповедник обязан высокопрофессиональному коллективу замечательных людей, которые бесконечно преданы своему делу. Ваш труд заслуживает особой признательности и искренних слов благодарности», - добавил премьер-министр. Он пожелал работникам музея удачи, творческой энергии, крепкого здоровья и благополучия.

Обложка: sevastravel.ru