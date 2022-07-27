Минобороны: восстановление Саур-Могилы идет с опережением графика
В Минобороны РФ заявили, что работы по реконструкции мемориального комплекса на Саур-Могиле в ДНР опережают график. Помимо военных строителей в восстановлении памятника принимают участие волонтеры из разных регионов России.
«Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России с опережением графика выполняют масштабную реконструкцию мемориального комплекса "Саур-Могила" в Донецкой Народной Республике. Ход строительных работ проверил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в рамках рабочей поездки», - сообщили в ведомстве.
Сейчас строители уже приступили к монтажу 36-метровой стелы. Также установлен один из четырех пилонов, выполняется благоустройство территории.
Обложка: РИА Новости/Валерий Мельников
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