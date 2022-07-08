Минобороны опубликовало архивы об освобождении Одессы в 1944 году

Министерство обороны РФ запустило мультимедийный раздел "Одесса обрела свободу", который рассказывает об освобождении города во время Великой Отечественной войны.

"В новом мультимедийном разделе "Одесса обрела свободу" опубликованы документы об освобождении города-героя, донесения и журналы боевых действий, наградные материалы с описанием подвигов советских воинов, учетные карточки воинских захоронений, а также документы, свидетельствующие о преступлениях нацистского режима, среди которых выписки из дневников румынских военнопленных", - рассказали в ведомстве.

В частности, в разделе представлены карты наступательных действий войск 3-го Украинского фронта, которые наглядно демонстрируют основные направления ударов Красной армии, материалы по изучению боевого опыта 5-й ударной армии, описание Одесско-Днестровской операции, журнал боевых действий войск 3-го Украинского фронта и другие документы.

Одесская наступательная операция (26 марта – 14 апреля 1944 года), начавшаяся с освобождения Николаева, стала крупным успехом Красной Армии по разгрому приморской группировки немецко-фашистских сил между реками Южный Буг и Днестр и позволила освободить стратегически важный город и порт на побережье Черного моря — Одессу. За освобождение города многие части и соединения были награждены орденами, а 27 наиболее отличившихся были удостоены почетных наименований "Одесские".

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