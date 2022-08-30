МИД РФ: Россия асимметрично ответит на русофобские действия прибалтийских стран

Россия примет асимметричные меры в ответ на русофобские действия прибалтийских стран, заявили в МИД РФ. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что прежде всего это затронет экономическую и политическую сферы.

В заявлении ведомства говорится, что кампания Латвии, Литвы и Эстонии по уничтожению советских памятников, а также дискриминация русскоязычного населения неизбежно приводит к необходимости ставить вопрос об ответственности как на уровне государства, так и конкретных лиц, которые принимают соответствующие противоправные решения и исполняют их.

«Мы не сторонники того, чтобы уподобляться тем, кто разжег эту вакханалию и отвечать их же варварскими методами. Однако то, что происходит сейчас в государствах Прибалтики, для нас неприемлемо и, безусловно, скажется на состоянии двусторонних отношений с этими странами, которые и без того уже находятся в полном упадке», - отметили в МИД РФ.

В ведомстве добавили, что российская сторона предпринимала и будет предпринимать асимметричные меры, в первую очередь в экономической и политической плоскостях.

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