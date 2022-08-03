Мэр Риги заявил, что памятник советским воинам ожидает утилизация

Мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что памятник советским воинам в районе Пардаугава после демонтажа ожидает утилизация. По словам градоначальника, монумент не несет никакой художественной ценности.

«Музей оккупации ни один из элементов памятника не признал имеющим художественную ценность, поэтому после демонтажа он будет утилизирован», - сказал Стакис.

Отмечается, что стоимость работ по демонтажу памятника составит порядка €2,1 млн.

Ранее администрация Ленинградской области обращалась к властям Риги с просьбой о передаче памятника, но получила отказ.

Обложка: Таисия Воронцова/ТАСС