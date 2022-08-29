Мэр Одессы заявил о недопустимости переписывания истории и массового сноса памятников на Украине

Мэр Одессы заявил о недопустимости переписывания истории и массового сноса памятников на Украине. Геннадий Труханов подчеркнул, что не поддерживает подобные действия в нынешней ситуации.

«Я украинец и патриот - большинство одесситов такие же - но мы не можем переписать историю Одессы всего за пару лет», - заявил Труханов.

Он отметил, что во время боевых действий из-за повышенных эмоций любая попытка переписать историю может привести к поляризации, передает The Daily Telegraph. Мэр Одессы считает, что прежде чем отказываться от истории и ее наследия, необходимо подумать, на что их менять.

«Нам нужно выбирать вещи, которые нам не нужно будет заменять снова через 10 лет», - заключил Труханов.

Он добавил, что отодвинет свое мнение в сторону, так как вопросы о переносе памятников рассматривает специальная комиссия.

Обложка: РИА Новости