Мэр Нарвы отказалась выдвигать свою кандидатуру на выборах в парламент Эстонии из-за демонтажа советского памятника
Мэр Нарвы Катри Райк отказалась выдвигать свою кандидатуру на выборах в парламент Эстонии в марте следующего года из-за решения властей страны демонтировать танк-памятник Т-34.
«Не буду баллотироваться ни от одной, ни от другой партии. <...> [Это решение] окончательное», - сказала Райк. Она призналась, что «не представляет, что [сидит] в одном зале с людьми, которые приняли такое решение [о переносе советских памятников] и таким путем [в обход городских властей]», передает портал ERR.
Обложка: РИА Новости / Хасан Ингин
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