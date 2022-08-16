Мэр Нарвы отказалась выдвигать свою кандидатуру на выборах в парламент Эстонии из-за демонтажа советского памятника

Мэр Нарвы Катри Райк отказалась выдвигать свою кандидатуру на выборах в парламент Эстонии в марте следующего года из-за решения властей страны демонтировать танк-памятник Т-34.

«Не буду баллотироваться ни от одной, ни от другой партии. <...> [Это решение] окончательное», - сказала Райк. Она призналась, что «не представляет, что [сидит] в одном зале с людьми, которые приняли такое решение [о переносе советских памятников] и таким путем [в обход городских властей]», передает портал ERR.

Обложка: РИА Новости / Хасан Ингин