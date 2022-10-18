Мемориалу на Мамаевом кургане исполнилось 55 лет

Архитектурному ансамблю "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в Волгограде исполняется 55 лет. Мемориальный комплекс открыли 15 октября 1967 года.

Несколько поколений сотрудников музея заботятся о "главной высоте России", об этом священном месте, - сказал директор музея-заповедника "Сталинградская битва", в состав которого входит мемориал, Алексей Дементьев. - Мамаев курган переживал разное время. Он помнит нескончаемую вереницу ветеранов. Он помнит трудные времена, когда люди забывали дорогу на Мамаев курган. Сейчас каждый год сотни тысяч людей с неподдельным чувством благодарности посещают мемориальный комплекс.

Бои за курган в Сталинграде длились 135 суток, с 13 сентября 1942 года до 26 января 1943-го. В марте 1943 здесь появился первый памятник - на братской могиле бойцов 284-й стрелковой дивизии. О значительном мемориале решение приняли только в 1958 году.

Началось все с разминирования. Сформировали современный рельеф, завезя и утрамбовав грунт. К бетонированию приступили в 1961 году.

- Бетон для "Родины-матери" шел круглосуточно. Его возили из Волжского. Сегодня одно наше подразделение работает, завтра другое, - говорит ветеран строительства Александр Варнавский. - Я был лейтенантом, руководил солдатами, которые трудились на стройке, убирали мусор. Людей из нашего личного состава выделяли на помощь строителям, где не хватало рук.

Скульптуры сооружали прямо на кургане. Первой была статуя "Стоять насмерть", затем последовали "Стены-руины". Последним завершили Зал воинской славы.

Главный монумент "Родина-мать зовет!" делали три года с перерывами на зимы. Глубина заложения фундамента - 16 метров. Вокруг него насыпали огромный холм, в восточной части которого захоронены останки 34509 защитников Сталинграда. В мае 1967 года в руке статуи закрепили металлический меч. Основных модели "Родины-матери" было две. Фигура - от дискоболки Нины Думбадзе, лицо - Веры Вучетич, жены скульптора Евгения Вучетича.

Источник: https://rg.ru/

Обложка: из фондов музея-заповедника "Сталинградская битва"