Мемориал «Саур-Могила» будет восстановлен

Восстановлением одного из главных мемориалов Донецкой Народной Республики «Саур-Могила» займется Российское военно-историческое общество. План работ по восстановлению мемориального комплекса эксперты обсудили на месте событий.

Заместитель Председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко провел рабочее совещание по восстановлению мемориального комплекса «Саур-Могила». В совещании приняли участие: Министр культуры Донецкой Народной Республики Михаил Желтяков и заместитель Исполнительного директора РВИО Алексей Кондратьев , а также скульпторы и архитекторы.

В ходе совещания была рассмотрена разработанная ДНР проектно-сметная документация, а также проведен визуальный анализ всех элементов мемориала, который сильно пострадал в ходе столкновений между Защитниками ДНР и украинскими националистами.

По итогам совещания было принято решение восстановить из сохранившихся элементов все исторические рельефы, а также изготовить три новых рельефа, посвященные событиям 2014 - 2022 годов. Основой в части технических решений стала проектно-сметная документация, разработанная ДНР. В ближайшее время будут определены объекты строительных работ: площадка под стелу, главная лестница, площадки у рельефов, зона Вечного огня, кубы с датами.

Восстановление мемориала осуществляет Российское военно-историческое общество.

Дополнительная информация:

Летом 1943 года курган Саур-Могила близ Донецка, навсегда вошел в историю как символ борьбы советского народа с немецко-фашистскими захватчиками. Вокруг Саур-Могилы шли тяжелые бои с отборными дивизиями СС, которые потерпели поражение, были разгромлены и отброшены с Донбасской земли.

Семь десятилетий спустя Саур-могила снова стала центром боевых действий. В ходе ожесточенных боев ополченцами ДНР отсюда были изгнаны украинские националисты.

Памятник на Саур-Могиле был открыт 19 сентября 1967 года. У подножия обелиска была создана верхняя смотровая площадка и установлена скульптура Советского солдата (в 1975 году у его подножия был зажжён Вечный огонь). К вершине кургана поднимались широкая лестница, слева от которой располагалась надпись: «Берегите, берегите, берегите мир!».