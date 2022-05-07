Мемориал «Саур-Могила» будет восстановлен
Восстановлением одного из главных мемориалов Донецкой Народной Республики «Саур-Могила» займется Российское военно-историческое общество. План работ по восстановлению мемориального комплекса эксперты обсудили на месте событий.
Заместитель Председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко провел рабочее совещание по восстановлению мемориального комплекса «Саур-Могила». В совещании приняли участие: Министр культуры Донецкой Народной Республики Михаил Желтяков и заместитель Исполнительного директора РВИО Алексей Кондратьев, а также скульпторы и архитекторы.
В ходе совещания была рассмотрена разработанная ДНР проектно-сметная документация, а также проведен визуальный анализ всех элементов мемориала, который сильно пострадал в ходе столкновений между Защитниками ДНР и украинскими националистами.
По итогам совещания было принято решение восстановить из сохранившихся элементов все исторические рельефы, а также изготовить три новых рельефа, посвященные событиям 2014 - 2022 годов. Основой в части технических решений стала проектно-сметная документация, разработанная ДНР. В ближайшее время будут определены объекты строительных работ: площадка под стелу, главная лестница, площадки у рельефов, зона Вечного огня, кубы с датами.
Восстановление мемориала осуществляет Российское военно-историческое общество.
Дополнительная информация:
Летом 1943 года курган Саур-Могила близ Донецка, навсегда вошел в историю как символ борьбы советского народа с немецко-фашистскими захватчиками. Вокруг Саур-Могилы шли тяжелые бои с отборными дивизиями СС, которые потерпели поражение, были разгромлены и отброшены с Донбасской земли.
Семь десятилетий спустя Саур-могила снова стала центром боевых действий. В ходе ожесточенных боев ополченцами ДНР отсюда были изгнаны украинские националисты.
Памятник на Саур-Могиле был открыт 19 сентября 1967 года. У подножия обелиска была создана верхняя смотровая площадка и установлена скульптура Советского солдата (в 1975 году у его подножия был зажжён Вечный огонь). К вершине кургана поднимались широкая лестница, слева от которой располагалась надпись: «Берегите, берегите, берегите мир!».
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