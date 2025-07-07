Мединский: РВИО приступило к восстановлению мемориала «Саур-Могила»

Российское военно-историческое общество приступило к восстановлению мемориального комплекса «Саур-Могила» на Донбассе. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума рассказал помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский.

«Это очень сложный проект, находящийся в непосредственной близости от зоны боевых действий. Мне кажется, что весь непоколебимый и действительно легендарный дух защитников Донбасса всех времен и народов воплощается в этом месте», - сказал он.

Мединский отметил, что мемориал сильно пострадал из-за обстрелов со стороны ВСУ. «Нельзя без слез и содрогания смотреть на то, во что превратили бравые украинские артиллеристы этот мемориал, сделанный из железобетона…Это все равно, что Родину-Мать в Волгограде прицельно обстреливать, с нравственной точки зрения это тоже самое», - добавил председатель РВИО.

Обложка: Владислав Шатило / РБК