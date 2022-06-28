Матвиенко призвала «оживить» преподавание истории

Валентина Матвиенко считает, что создание единых учебников истории ля школьников из России и Белоруссии могло бы стать предметом обсуждения экспертов. Спикер Совфеда отметила, что преподавание предмета нужно сделать более увлекательным.

«Нужен ли общий учебник [по истории], не знаю. Пусть подумают педагоги, специалисты. У нас очень хорошее взаимодействие наших министерств образования, высшей школы, науки, министерства просвещения. Может быть, [нужны] какие-то единые методические рекомендации для педагогов, чтобы нюансы были отражены. Пусть над этим поработают эксперты, специалисты и учителя», - считает Матвиенко.

Она выразила мнение, что преподавание истории нельзя превращать в зазубривание фактов и дат, оно должно сопровождаться посещением исторический мест и акций.

«То, что надо переформатировать, оживить преподавание истории, наверное, это и для Белоруссии, и для России актуально. Над этим мы будем работать», - подчеркнула спикер Совфеда.

Матвиенко добавила, что у РФ и Белоруссии одинаковое понимание и оценка исторических событий, в том числе причин начала Второй мировая, кто в ней победил и "какое страшное явление фашизм и нацизм". "Это тот крепкий, железобетонный фундамент, который помогает нам и дальше продвигать наши общие походы", - резюмировала она.

Обложка: пресс-служба Совфеда РФ