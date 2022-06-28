Матвиенко: переписать историю можно только на время

Валентина Матвиенко встретилась с участниками российско-белорусского военно-патриотического проекта "Поезд памяти". Спикер Совфеда заявила, что переписать историю можно только на время, поскольку правда все равно пробьет себе дорогу.

«Когда мы говорим о тех кощунственных действиях, которые происходят в ряде стран Европы, когда сносятся памятники победителям этой войны, людям, которые отдали жизнь за освобождение Вены, Варшавы и так далее, это не может не вызывать ничего, кроме глубочайшего сожаления и осуждения», - сказала Матвиенко.

Она отметила, что всему миру известно о том, что граждане СССР победили фашизм, заплатив за это огромную цену. Спикер Совфеда напомнила слова президента Соединенных Штатов Авраама Линкольна о том, что можно обманывать часть народа все время, весь народ - некоторое время, но нельзя обманывать весь народ все время.

«И это правда. И, конечно, и в Белоруссии, и в России для нас величайшей ценностью остается память о наших героях, погибших в годы войны, которые принесли свободу нашей земле и позволили нам жить в мирное время. Мы эти ценности никогда не предадим, будем их отстаивать и защищать, бороться с теми, кто пытается переписать историю», - резюмировала Матвиенко.

Обложка: пресс-служба Совета Федерации