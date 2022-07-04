Лукашенко: возродить нацизм как оружие Запада, которое направлено против славянского мира, мы не можем позволить
Александр Лукашенко заявил о важности сохранения памяти о Великой Победе. Президент Белоруссии отметил, что недруги отрицают трагедию Хатыни, Бабьего Яра и блокады Ленинграда.
«Очень важно в этой ситуации сохранить эту память о Великой Победе, не дать ее стереть. Переступив через все моральные преграды и нравственные принципы, они сегодня не только отрицают Бабий Яр, Хатынь и блокаду Ленинграда, они могут предать забвению трагедию народов, вычеркнуть из истории Освенцим, Бухенвальд, Майданек», - сказал Лукашенко в ходе церемонии возложения венка в комплексе "Курган Славы" по случаю Дня независимости республики.
Президент Белоруссии призвал бороться с этим при помощи оглашения правды о подвигах советских воинов. «Никому - ни белорусам, ни украинцам, ни россиянам - война не нужна. Но и возродить нацизм как оружие Запада, которое направлено против славянского мира, мы не можем позволить. И пусть наш Курган Славы будет хранителем и свидетелем этого торжественного обещания», - заявил Лукашенко.
Обложка: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС
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