Лукашенко: возродить нацизм как оружие Запада, которое направлено против славянского мира, мы не можем позволить

Александр Лукашенко заявил о важности сохранения памяти о Великой Победе. Президент Белоруссии отметил, что недруги отрицают трагедию Хатыни, Бабьего Яра и блокады Ленинграда.

«Очень важно в этой ситуации сохранить эту память о Великой Победе, не дать ее стереть. Переступив через все моральные преграды и нравственные принципы, они сегодня не только отрицают Бабий Яр, Хатынь и блокаду Ленинграда, они могут предать забвению трагедию народов, вычеркнуть из истории Освенцим, Бухенвальд, Майданек», - сказал Лукашенко в ходе церемонии возложения венка в комплексе "Курган Славы" по случаю Дня независимости республики.

Президент Белоруссии призвал бороться с этим при помощи оглашения правды о подвигах советских воинов. «Никому - ни белорусам, ни украинцам, ни россиянам - война не нужна. Но и возродить нацизм как оружие Запада, которое направлено против славянского мира, мы не можем позволить. И пусть наш Курган Славы будет хранителем и свидетелем этого торжественного обещания», - заявил Лукашенко.

Обложка: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС