Лукашенко призвал белорусов беречь память о Великой Отечественной войне

Александр Лукашенко в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа заявил, что Белоруссия помнит всех героев и безвинных жертв ВОВ.

«Сегодня мы вспоминаем скорбную дату. 81 год назад теплое, солнечное воскресное утро 22 июня для миллионов советских граждан в один миг обернулось ужасами бомбежек, беспощадным истреблением мирных жителей и нескончаемой болью. Размах фашистского террора был таков, что мы до сих пор не знаем точного количества потерь», - заявил белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что Беларусь помнит как героев и безвинных жертв войны, так и тех, кто сотрудничал с военными преступниками и участвовал в кровавых расправах с мирным населением, передает БелТА.

«Многим на Западе хотелось бы забыть о зверствах, которые чинили их отцы и деды на нашей земле. Они уже переписали историю войны в своих учебниках, предали забвению великий подвиг советского солдата, кровью заплатившего за свободу и жизнь народов Европы. Теперь посягнули на нашу историческую память. Но мы знаем, набат правды пробьется сквозь стену молчания и лжи. Преступлениям нацистов на белорусской земле будет дана должная правовая оценка, а результаты расследования представлены мировому сообществу», - сказал Лукашенко.

Он добавил, что в Белоруссии будет сделано все, чтобы следующие поколения хранили память о Великой Отечественной войне «как залог единства нации и мирного будущего государства».

Обложка: РИА Новости / Сергей Гунеев