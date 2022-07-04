Лукашенко: для забывчивой Европы пришло время ее нравственно очищать

Александр Лукашенко в ходе торжественного собрания в преддверии Дня независимости Белоруссии заявил, что Великая Отечественная война закончилась более 75 лет назад, но современные реалии вынуждают и сейчас вести битву на историческом фронте и защищать память о подвиге советских воинов.

«Это была война на уничтожение славянского этноса, культур и целых народов. И сегодня мы все чаще говорим о том, что эта война не закончилась. Она не закончилась, потому что мы снова как на фронте. Защищаем свою историческую память», - считает президент Белоруссии.

Он также отметил, что война не окончена, поскольку до сих пор не похоронены все погибшие воины и зверски убитые мирные граждане.

«Всем, кто предпочел забыть, придется снова смотреть на страшные следы кровавых преступлений их же отцов и дедов. Что говорить, раньше мы деликатно молчали, по-славянски считали, что дети за родителей не отвечают. И по-прежнему так считаем. Но для забывчивой Европы пришло время ее нравственно очищать», - добавил Лукашенко.

Обложка: Александр Астафьев / РИА Новости