Лукашенко 1 сентября проведет публичный урок истории
Александр Лукашенко 1 сентября проведет публичный урок истории, который покажут во всех школах и вузах Белоруссии.
«В День знаний глава государства проведет урок истории "Дорогами будущего", который будет транслироваться для учащихся 10-11-х классов абсолютно всех школ нашей страны, а также для ребят, обучающихся в учреждениях ПТО и ССО, студентов вузов», - рассказал министр образования Белоруссии Андрей Иванец.
С 1 сентября в республике вступает в силу новая редакция Кодекса Республики Беларусь об образовании. С нового учебного года для всех студентов-первокурсников станет обязательной дисциплина "История белорусской государственности", передает агентство «Минск-новости».
Обложка: РИА Новости / Сергей Гунеев
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