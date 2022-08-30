Лукашенко 1 сентября проведет публичный урок истории

Александр Лукашенко 1 сентября проведет публичный урок истории, который покажут во всех школах и вузах Белоруссии.

«В День знаний глава государства проведет урок истории "Дорогами будущего", который будет транслироваться для учащихся 10-11-х классов абсолютно всех школ нашей страны, а также для ребят, обучающихся в учреждениях ПТО и ССО, студентов вузов», - рассказал министр образования Белоруссии Андрей Иванец.

С 1 сентября в республике вступает в силу новая редакция Кодекса Республики Беларусь об образовании. С нового учебного года для всех студентов-первокурсников станет обязательной дисциплина "История белорусской государственности", передает агентство «Минск-новости».

Обложка: РИА Новости / Сергей Гунеев