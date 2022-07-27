Куртку астронавта Эдвина Олдрина продали за $2,77 млн

В Нью-Йорке на аукционе продали куртку, которую носил астронавт Эдвин (Базз) Олдрин во время высадки на Луну 21 июля 1969 года. Финальная стоимость лота составила $2,77 млн.

Куртка выполнена из огнеупорного, плотно сплетенного волокна, которое также применялось при изготовлении скафандров для космической программы США Apollo. На ней сохранились нашивка с именем астронавта и эмблема лунной экспедиции, передает СNN.

Кроме того, на аукционе были представлены листы с полным планом миссии, огнетушитель с космического корабля и Золотая медаль Конгресса США, которой Олдрин был удостоен в 2011 году. По словам астронавта, продажа коллекции стала своеобразным итогом его карьеры и «символом исторического момента».

Обложка: wikipedia.org