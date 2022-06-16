Кравцов заявил, что образование помогает искоренять искажения истории и нацизм

Глава Минпросвещения Серей Кравцов в ходе Петербургского международного экономического форума заявил, что образование является одним из ключевых элементов, обеспечивающих защиту от различных искажений истории и нацизма.

«Я очень уверен, что к 2050 году, а может быть, что намного раньше, мы вообще искореним понятие нацизма, и наш мир излечится от этой страшной болезни. Система образования - это ключевая система, обеспечивающая защиту человечества от таких действий и искажений, в том числе истории и исторической памяти», - сказал министр.

Он добавил, что важными всегда будут оставаться те ценности, которые сохраняют мир.

Обложка: Известия / Павел Бедняков