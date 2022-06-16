Кравцов: в России не будут вводить обязательный ЕГЭ по истории
В России не станут вводить обязательный единый государственный экзамен по истории. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе Петербургского международного экономического форума.
«Пока нет», - ответил министр на вопрос журналистов.
Обложка: пресс-служба Министерства просвещения РФ
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