Кравцов: в России не будут вводить обязательный ЕГЭ по истории

В России не станут вводить обязательный единый государственный экзамен по истории. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе Петербургского международного экономического форума.

«Пока нет», - ответил министр на вопрос журналистов.

Обложка: пресс-служба Министерства просвещения РФ