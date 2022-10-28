Красноярские ученые разработали метод, позволяющий с высокой точностью воссоздать хронологию застройки старинных городов и деревень.

Данные о деревянных строениях сибирских городов, история которых насчитывает около четырех веков, сейчас нельзя назвать точными.

Например, четырехсотлетний Енисейск, переживший пожары и наводнения, не раз менял облик, и специалисты до сих пор не пришли к единому мнению даже о дате появления первого каменного здания города - Дома воеводы, - а с деревянной архитектурой дела обстоят еще сложнее.

Сотрудники Сибирского федерального университета предложили усовершенствовать типологию исследования и уже начали использовать наряду с богатым пластом историко-архитектурных данных метод из совсем другой области - из естественных наук, - так называемую дендрохронологию.

Речь идет о тщательном анализе древесных колец в материале, который применяли строители прошлых веков.

"Для дендрохронологического анализа тонкие деревянные керны аккуратно извлекаются из древесины исторических сооружений,а затем исследуются на предмет количества и качества древесных колец. Так можно с высокой точностью датировать постройку и даже узнать, в каком регионе добыта древесина", - объяснил научный руководитель сибирской дендрохронологической лаборатории Владимир Мыглан.

Специалисты изучили уже десятки разноплановых памятников деревянного зодчества. 19 зданий новым методом датировать не удалось, поскольку в некоторых образцах оказалось непригодное для этого качество колец. В одиннадцати случаях собственники зданий отказались предоставить доступ к стенам для отбора проб. "В большинстве же случаев древесина "раскрыла секреты" постройки домов", - заверил научный сотрудник СФУ.

По словам экспертов, методика дает возможность уточнить время возведения наиболее ранних деревянных сооружений сибирских городов, но прежде всего этот подход позволяет выявить тенденции развития деревянного строительства в XVII - XX веках.

Источник: https://rg.ru/rodina