Красноярские ученые разработали метод, позволяющий с высокой точностью воссоздать хронологию застройки старинных городов и деревень.
Данные о деревянных строениях сибирских городов, история которых насчитывает около четырех веков, сейчас нельзя назвать точными.
Например, четырехсотлетний Енисейск, переживший пожары и наводнения, не раз менял облик, и специалисты до сих пор не пришли к единому мнению даже о дате появления первого каменного здания города - Дома воеводы, - а с деревянной архитектурой дела обстоят еще сложнее.
Сотрудники Сибирского федерального университета предложили усовершенствовать типологию исследования и уже начали использовать наряду с богатым пластом историко-архитектурных данных метод из совсем другой области - из естественных наук, - так называемую дендрохронологию.
Речь идет о тщательном анализе древесных колец в материале, который применяли строители прошлых веков.
"Для дендрохронологического анализа тонкие деревянные керны аккуратно извлекаются из древесины исторических сооружений,а затем исследуются на предмет количества и качества древесных колец. Так можно с высокой точностью датировать постройку и даже узнать, в каком регионе добыта древесина", - объяснил научный руководитель сибирской дендрохронологической лаборатории Владимир Мыглан.
Специалисты изучили уже десятки разноплановых памятников деревянного зодчества. 19 зданий новым методом датировать не удалось, поскольку в некоторых образцах оказалось непригодное для этого качество колец. В одиннадцати случаях собственники зданий отказались предоставить доступ к стенам для отбора проб. "В большинстве же случаев древесина "раскрыла секреты" постройки домов", - заверил научный сотрудник СФУ.
По словам экспертов, методика дает возможность уточнить время возведения наиболее ранних деревянных сооружений сибирских городов, но прежде всего этот подход позволяет выявить тенденции развития деревянного строительства в XVII - XX веках.
Источник:https://rg.ru/rodina
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