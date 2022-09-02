Кострома – Город трудовой доблести
На площади Широкова в Костроме торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести». Событие было приурочено к празднованию 870-летия города.
Поздравить костромичей с Днем города и обретением памятного знака, подтверждающего почетное звание, приехал заместитель Председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.
- Этот проект знаменателен для всей страны. Эта стела, которую мы сегодня открываем, это монументальный учебник истории. И сюда обязательно нужно приходить с детьми и внуками. Спасибо команде губернатора и главы Администрации города за это замечательное событие. Я рад, что сегодня мы все вместе делаем такое важное и больше дело, - поделился Николай Овсиенко.
Николай Овсиенко передел слова поздравления от имени помощника Президента РФ, Председателя РВИО Владимира Мединского, который отметил вклад костромичей в приближение Великой Победы:
- С самого начала Великой Отечественной войны костромичи в едином порыве жили и трудились подл девизом «Все для фронта! Все для Победы». Как и по всей стране, все предприятия в самые кратчайшие сроки перешли на военные рельсы. Жители города не только трудились на заводах, но и заботились о защитниках Отечества, собирали теплые вещи и посылки для красноармейцев, вносили средства в фонд Обороны. Поистине ярким примером милосердия и человечности стала забота об эвакуированных из блокадного Ленинграда детях. Профессионализм врачей и медицинских работников в госпиталях Костромы позволил вернуть в строй тысячи солдат и командиров Красной Армии, - говорится в приветствии.
Высота стелы более 16 метров. В оформление мемориала вошли архивные фотографии, рассказывающие о работе костромичей в годы Великой Отечественной войны.
Текстильные предприятия города давали фронту брезент, авиаполотно, парашютные лямки и пулеметные ленты, обувную ткань, белье, защитную ткань и, так необходимые, бойцам плащ-палатки. Костромская металлообрабатывающая и деревообрабатывающая промышленности нарастили объёмы выпуска своей продукции по сравнению с довоенным периодом в 2 раза. На костромском судомеханическом заводе рабочие перевыполняли суточную норму на 200 и более процентов.
Старики, женщины, дети – все они трудились до изнеможения, стойко перенося голод, холод и лишения. Их подвиг никогда не будет забыт. Памятная стела – дань уважения и благодарности костромским труженикам тыла.
- Спасибо Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, что вклад костромичей в Великую Победу был оценен по достоинству. Сегодня мы закрепили это памятным знаком – стелой. Это очень значимое событие для Костромы. Особенно это актуально в юбилейный год. Костромичи всегда были людьми скромными. Но сейчас мы выразили им общую благодарность, за то, что они внесли такой значимый вклад в Победу, - сказал глава Администрации Костромы Алексей Смирнов.
Мероприятия по сохранению исторической памяти о трудовом подвиге костромичей будут продолжены. В настоящее время в городе разработан и запущен новый туристический маршрут «Кострома – город трудовой доблести», одним из мест посещения которого станет стела на площади Широкова. По инициативе губернатора Костромской области Сергея Ситникова в регионе будет создана книга трудовой славы, где будет отражен вклад костромичей в приближение Великой Победы.
Обложка: пресс-служба Администрации города Костромы, газета «Комсомольская Правда»
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