Компьютерную томографию впервые применили для исследования урн из псковских длинных курганов
Специалисты Института археологии Российской академии наук и Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.В. Владимирского впервые применили компьютерную томографию для изучения урновых погребений культуры псковских длинных курганов эпохи раннего средневековья.
Как сообщили в Институте археологии РАН, это позволило понять, как при сборе останков с погребального костра в урну помещались крупные фрагменты всех частей скелета. При разборке урны обычно извлекают измельченные давлением грунта кости, поэтому ученые зачастую считали, что фрагменты “ссыпали” в погребальный сосуд.
При этом применение компьютерной томографии при изучении нетронутой погребальной урны из кургана 1 могильника Бервенец в Тверской области позволило убедиться, что сосуд наполняли крупными костными фрагментами, которые бережно собирались с погребального костра.
Культура псковских длинных курганов – одно из наиболее крупных явлений середины – второй половины I тыс. нашей эры – начала II тыс. нашей эры, без обращения к которому невозможно ни одно обобщенное представление культурного и этнического разнообразия Северо-Восточной Европы в периоды Великого переселения народов и Раннего Средневековья.
Обложка: Институт археологии РАН
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