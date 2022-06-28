«Колыбель человечества» оказалась значительно старше, чем считалось

Ученые повторно датировали окаменелые останки гоминидов, обнаруженных в пещерах Стеркфонтейна в Южной Африке. Результаты показали, что они примерно на миллион лет старше, чем считалось ранее.

Пещеры Стеркфонтейна принято называть "колыбелью человечества", поскольку именно здесь исследователи обнаружили наибольшее количество останков древнейших предков человека. Новое исследование не просто подтвердило это, но и доказало, что останки могут быть гораздо старше, чем считалось, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

Анализ показал, что возраст пещерных отложений, в которых были найдены останки гоминидов, варьируется от 3,4 до 3,7 миллиона лет, а не 2-2,5 миллиона лет, как считалось ранее. Теперь исследователям предстоит пересмотреть устоявшиеся взгляды на историю "колыбели человечества".

Обложка: Jason Heaton and Ronald Clarke, in cooperation with the Ditsong Museum of Natural History