Китайские палеонтологи изучили 14000-летний череп
Палеонтологи отсеквенировали ДНК из 14000-летнего черепа, который был найден в пещере Малудун на юге Китая. Исследование показало, что он принадлежал не архаичному человеку или гибриду, как считалось ранее, а женщине современного анатомического типа.
Ученые смогли достаточно хорошо прочитать митохондриальный геном и гораздо хуже ядерный. Анализ показал, что Восточную Азию населяли генетически разнообразные люди. Женщина оказалась ближе всего к ранненеолитическому населению южных районов Восточной Азии, индивиду с памятника Усть-Кяхта и первым американцам, сообщает Current Biology. Исследователи считают, что вклад от восточных азиатов в генофонд коренных американцев произошел еще до расхождения южной и северной восточноазиатских линий.
Обложка: Xiaoming Zhang et al. / Current Biology
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