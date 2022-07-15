Китайские палеонтологи изучили 14000-летний череп

Палеонтологи отсеквенировали ДНК из 14000-летнего черепа, который был найден в пещере Малудун на юге Китая. Исследование показало, что он принадлежал не архаичному человеку или гибриду, как считалось ранее, а женщине современного анатомического типа.

Ученые смогли достаточно хорошо прочитать митохондриальный геном и гораздо хуже ядерный. Анализ показал, что Восточную Азию населяли генетически разнообразные люди. Женщина оказалась ближе всего к ранненеолитическому населению южных районов Восточной Азии, индивиду с памятника Усть-Кяхта и первым американцам, сообщает Current Biology . Исследователи считают, что вклад от восточных азиатов в генофонд коренных американцев произошел еще до расхождения южной и северной восточноазиатских линий.

Обложка: Xiaoming Zhang et al. / Current Biology