Кириенко: в мире пытаются фальсифицировать «совсем новейшую» историю
Первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что сейчас по всему миру фиксируются попытки фальсификации истории, причем не только далекой, но и «совсем новейшей».
«Мы сейчас на глазах просто видим, когда происходят попытки фальсификации не далекой истории, которая была когда-то давно, а попытки сфальсифицировать совсем новейшую историю», - сказал Кириенко в ходе выступления на молодежном историко-культурном форуме "Истоки" в городе Печоры Псковской области.
Обложка: РИА Новости / Максим Блинов
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