Кириенко: в мире пытаются фальсифицировать «совсем новейшую» историю

Первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что сейчас по всему миру фиксируются попытки фальсификации истории, причем не только далекой, но и «совсем новейшей».

«Мы сейчас на глазах просто видим, когда происходят попытки фальсификации не далекой истории, которая была когда-то давно, а попытки сфальсифицировать совсем новейшую историю», - сказал Кириенко в ходе выступления на молодежном историко-культурном форуме "Истоки" в городе Печоры Псковской области.

Обложка: РИА Новости / Максим Блинов