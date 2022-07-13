Калининградские приставы передали Минкульту конфискованные античные шлемы

Калининградские приставы передали Министерству культуры РФ два шлема, изготовленные в III-I веках до нашей эры.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Калининградской области, согласно заключению искусствоведческой экспертизы защитные головные уборы были изготовлены более 2000 лет назад.

“Один из них, типа “Монтефортино” использовался в качестве предмета обмундирования в Северной Италии. Второй принадлежит к древнегреческому типу “Пилос” и его носили воины Эллады”, — сообщили в УФССП по Калининградской области.

Уточняется, что шлемы были конфискованы в рамках исполнительного производства. Затем судебные приставы подготовили документы и направили запросы в подведомственные Минкультуры учреждения.

Доставка в Санкт-Петербург была организована с помощью спецсвязи.

Обложка: пресс-служба УФССП по Калининградской области