Калининградские приставы передали Минкульту конфискованные античные шлемы
Калининградские приставы передали Министерству культуры РФ два шлема, изготовленные в III-I веках до нашей эры.
Как сообщили в пресс-службе УФССП по Калининградской области, согласно заключению искусствоведческой экспертизы защитные головные уборы были изготовлены более 2000 лет назад.
“Один из них, типа “Монтефортино” использовался в качестве предмета обмундирования в Северной Италии. Второй принадлежит к древнегреческому типу “Пилос” и его носили воины Эллады”, — сообщили в УФССП по Калининградской области.
Уточняется, что шлемы были конфискованы в рамках исполнительного производства. Затем судебные приставы подготовили документы и направили запросы в подведомственные Минкультуры учреждения.
Доставка в Санкт-Петербург была организована с помощью спецсвязи.
Обложка: пресс-служба УФССП по Калининградской области
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