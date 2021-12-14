Как в России будут отмечать 350-летие Петра I

В следующем году Россия будет отмечать 350-летие Императора Петра I. Подготовка к этому событию идет уже сейчас. Например, не так давно мы рассказывали , что в Санкт-Петербурге разрабатывают маршрут, который пройдет по Ленинградской области, Карелии и Соловецким островам - по местам, где проходила “Осударева дорога”.

В связи с этим событием Российское военно-историческое общество подготовило насыщенную программу мероприятий, среди которых планируется провести

конкурс фотохудожников, фотофестиваль "Россия-Моя история", открыть мультимедийную выставку и организовать другие образовательные активности.

Музеи Санкт-Петербурга также работают над праздничной программой - праздничные мероприятия пройдут во всех районах города. В праздновании 350-летия Великого Императора примут участие Эрмитаж, музей-заповедник "Петергоф", Русский музей и Кунсткамера, в Государственном академическом Александринском театре состоится торжественное открытие Дней Петра Великого, также запланирован военно-морской парад. Всего планируется провести более 115 мероприятий. В июне в Санкт-Петербурге также пройдет Международный петровский конгресс, который в 2022 откроется и на площадке в Нидерландах.

Кроме того, к юбилею царя-реформатора будут приурочены День города (27 мая), День святых первоверховных апостолов Петра и Павла (12 июля) и День Российской гвардии (2 сентября).

Главным днем празднования станет 9 июня - день рождения Петра Алексеевича. В этот день праздничные мероприятия пройдут в 35 городах России, связанных с деятельностью Петра I.