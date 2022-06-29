Кабмин поможет Суздалю подготовиться к 1000-летию города

Российское правительство окажет финансовую поддержку Суздалю при подготовке к тысячелетию города. Об этом в ходе встречи с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

«Обязательно поддержим. Знаю, что примерно требуется порядка 1 млрд 300 млн. Мы думаем, что комплексную поддержку вам окажем. Там порядка 2 млрд рублей», - сказал Мишустин. Он отметил, что обратится к Минпросвещения и Минфину с просьбой оперативно проработать этот вопрос.

«Отвечу вам до конца этой недели с точки зрения финансирования. Также по дорогам, которые необходимо отремонтировать, больше 400 млн мы выделим. Это решение принято», - добавил премьер-министр.

Обложка: Максим Блинов / РИА Новости