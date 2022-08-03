К 80-летию Прохоровского сражения создадут сообщество музеев, посвященных Курской битве
В Белгородской области к 80-летию Прохоровского танкового сражения будет создано сообщество музеев, посвященных событиям Курской битвы. Об этом сообщила директор музея-заповедника "Прохоровское поле" Наталья Овчарова.
«К 80-летию сражения в 2023 году музей-заповедник планирует создание сообщества музеев Курской битвы, разработку нового маршрута в рамках указанного сообщества, который объединит места сражений Курской битвы в Белгородской, Курской, Орловской областях», - рассказала она.
Отмечается, что в сообщество войдут как музеи Белгородской, так и Курской и Орловской областей, в том числе музей-заповедник "Прохоровское поле". К памятной дате также будут высажены эксклюзивные сорта сирени в местах сражений Курской битвы, организована выставка портретов участников Курской битвы и Прохоровского сражения, созданную по результатам Всероссийской акции "Мы помним", а также выставка "Маршалы Победы в Курской битве", подготовленную совместно с Фондом памяти полководцев Победы, сообщает ТАСС.
Обложка: wikipedia.org
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