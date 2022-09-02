«История сквозь призму кинематографа»

Завершился Всероссийский семинар по борьбе с фальсификацией истории «История сквозь призму кинематографа», приуроченный ко Дню российского кино.

Своей целью организаторы видели повышение качества работы педагогического сообщества и специалистов сферы патриотического воспитания молодежи.

О влиянии исторических и псевдоисторических фильмов на восприятие фактов рассказал военный историк Олег Сдвижков :

- Фильмы дарят эффект присутствия. Из-за этого подлинность того, что показывают, отходит на второй план. Человек склонен поверить фильму больше, чем тексту. Тем более что текст мы читаем вдумчиво и медленно, а фильм воздействует на эмоции, мы его проглатываем.

На конкретных примерах он показал, как специалистами развенчивались мифы, вложенные режиссерами в военные картины, а также рассказал о разнице между реальными историческими событиями и том, как их подают в фильмах. Олег Сдвижков выразил мнение, что картины с неточностями можно смотреть, но не всё показанное нужно принимать на веру:

Вторая часть семинара была посвящена поиску ответа на вопрос: «Кому выгодна фальсификация в кино и как разоблачать фальсификаторов при помощи исторических фактов». Заместитель директора Департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Денис Шполянский рассказал, как бороться с умолчанием фактов и вещами, которые подаются под другим углом.

По его словам, важно максимально близко подводить режиссерский вымысел к историческим фактам, приближать его к реальности.

- Искать информацию лучше не из фильмов. Фильмы — отдельное направление, которое, конечно, может служить образовательным целям, но смотреть их нужно, уже имея какую-то базу. Наработать её можно, читая книги. Причем это должны быть хорошие книги, например, которые выпускает Российское военно-историческое общество. Что касается фильмов, то среди них есть много достойных, особенно советская киноклассика, - сказал Денис Шполянский подчеркнул:

Тема третьей секции семинара: «Документальные фильмы Фонда Александра Печерского». О проводимой работе рассказал председатель правления Фонда Илья Васильев:

- Мы занимаемся увековечиванием памяти о сопротивлении в нацистских лагерях. Уделяем большое внимание теме нацистской оккупации и той трагедии советских военнопленных, которая разразилась на территории нашей страны. Мы делаем документальные фильмы, которые посвящены всем этим темам.

Он отметил, что картины показываются студентам и школьникам, которым сложно смотреть большие ленты. Фонд экспериментирует с форматами фильмов: так недавно была выпущена серия из 25 коротких роликов про немецкую оккупацию.

Семинар прошёл в онлайн-формате. Посмотреть его можно в записи в официальном сообществе «ЯПатриот» https://vk.com/rospatriot

Организатор семинара — программа Роспатриот Федерального агентства по делам молодёжи. Главный партнёр программы семинара — Российское военно-историческое общество.

Обложка: РВИО