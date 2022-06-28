Историческое просвещение войдет в образовательные программы для младших классов

Историческое просвещение войдет в образовательные программы для младших классов российских школ. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она также отметила, что в российских вузах планируется установить единые требования по преподаванию и изучению истории.

«Сейчас мы прорабатываем вопрос включения в образовательные программы для младших классов исторического просвещения. В этом же году планируется установить для всех вузов страны единые требования по преподаванию истории и обеспечить ее изучение для всех специальностей и направлений подготовки в объеме не менее 144 академических часов», - заявила Голикова в ходе заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

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