Историческое просвещение войдет в образовательные программы для младших классов
Историческое просвещение войдет в образовательные программы для младших классов российских школ. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она также отметила, что в российских вузах планируется установить единые требования по преподаванию и изучению истории.
«Сейчас мы прорабатываем вопрос включения в образовательные программы для младших классов исторического просвещения. В этом же году планируется установить для всех вузов страны единые требования по преподаванию истории и обеспечить ее изучение для всех специальностей и направлений подготовки в объеме не менее 144 академических часов», - заявила Голикова в ходе заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.
Обложка: сайт правительства РФ
Новое
Видео
Памятные даты военной истории России
Памятные даты военной истории России. 15 августа 1799 г. Битва при Но́ви.
Памятные даты военной истории России
Гумбинненское сражение. Памятные даты военной истории России
Памятные даты военной истории России
Гангутское сражение. Памятные даты военной истории России